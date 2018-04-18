Kepez'de Çocuk Filmleri Festivali başladı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali başladı. Çocuk Filmleri Festivali, 30 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali'nde çocuklar hem yaşıtları ile birbirinden güzel filmleri izleme hem de yeni arkadaşlıklar edinme imkanı buluyor. Antalya'da farklı günlerde ve farklı noktalarda gerçekleştirilecek sinema günlerinin ilkine Erasta AVM sinemaları ev sahipliği yaptı. Çocukları sinema ile buluşturan etkinliğin ilk gününde 200 öğrenci, birbirinden güzel filmler izledi. Deepo AVM, Özdilek AVM, Agora AVM ve Varsak Sinema Salonlarında devam edecek film izleme günleri 30 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

'MUTLU ÇOCUK, MUTLU GELECEK'

Çocukları çok önemsediklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepezli çocuklarımızın mutluluğu için yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın hem eğitim hem de sosyalleşmeleri açısından hizmetlerimizi seferber ediyoruz. Kepez'de çocuk meclisi kurduk. Okullarımıza bilişim sınıfı açtık. Mahallelerimizi bilgi evleri ve etüt merkezleri ile buluşturduk. 'Kepez'in Çocukları Meclisin Konukları' projesi ile binlerce çocuğumuzu meclis salonunda ağırladık. Çocuklarımız için belediye tiyatromuz her sezon yeni oyun sahneledi. Çocuklarımız bizim için çok değerli. Mutlu çocuk, mutlu gelecek demektir. Çocuklarımızı çok seviyoruz" dedi.

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