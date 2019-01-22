Kepez'de asayiş uygulaması

ANTALYA, () - KEPEZ ilçesinde drift yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere yönelik uygulamada, 20 sürücüye 13 bin 362 TL ceza kesildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Masa Dağı seyir terasında ve güzergahında drift yapan sürücüler ve alkol alarak çevreye rahatsızlık verenlere karşı asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada, 3647 kişi ve 419 araç sorgulandı. Sorgular neticesinde 9 araç trafikten men edilirken, 20 sürücüye 13 bin 362 TL ceza yazıldı.

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