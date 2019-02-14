Kepez'de 52 çift, 14 Şubat'ta evlendi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen 52 çiftin nikahını kıydı.

Kepez Belediyesi'nin Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki nikah salonunda 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı. Bu özel günde evlenmek isteyen 52 çift, Kepez Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne müracaat etti. Kepez'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 5 dakikada bir nikah kıyıldı. Kıyılan nikah sayısı diğer günlere göre 2 kat artış gösterdi. Evlenen çiftlere Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün hediyesi olan orkide verildi. Sevgililer Günü'nde Kepez'de 52 çift dünya evine girdi. Çiftlerin nikahlarını ise nikah memuru Muhittin Durmuş kıydı.

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