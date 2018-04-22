Kepez'de 23 Nisan coşkusu başladı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir hafta sürecek şenlik programı başladı. DokumaPark'taki ilk etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Kepezli çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına başladı. Kepez Belediyesi, bir hafta boyunca Kepez'in farklı noktalarında 23 Nisan kutlamaları gerçekleştirecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ilki DokumaPark'ta gerçekleştirildi. Kepez'deki okullardan 11 otobüsle getirilen çocuklar, balon parklar, palyaçolar, çeşitli çizgi kahramanların kostümlerini giymiş animatörler, kostümlü kent orkestrası, tahta bacaklar, yüz boyama, balon dağıtımı ve sihirbazlık gibi hazırlanan çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

ÇOCUK KÜTÜPHANESİ 23 NİSAN'DA AÇILIYOR

Kepez Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlik takvimi Kepez'in farklı noktalarında devam edecek. Etkinliğin tekrarı 23 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapılacak. Bu etkinliğe de katılacak olan Başkan Tütüncü, sonrasında Dokuma Park'taki tren vagonundan oluşturulan çocuk kütüphanesinin saat 16.00'da açılışını gerçekleştirecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri; 24 Nisan'da Kuzeyyaka Mahallesi Kuzeyyaka Parkı'nda, 25 Nisan'da Gülveren Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda, 26 Nisan'da Varsak Masal Parkı ve 28 Nisan'da Kepez Kent Ormanı'nda saat 11.00'de devam edecek.

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