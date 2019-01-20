Kepez çocukların kalbine dokunuyor

ANTALYA, () - SOSYAL belediyecilik alanında örnek projelere imza atan Kepez Belediyesi, 2018 yılında gerçekleştirdiği birçok proje ile çocuk ve gençlerin kalbine dokundu.

Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında önemli projeler ortaya koyuyor. Birçok proje ile çocuk ve gençlerin kalbine dokunan Kepez Belediyesi, eğitim ve öğretim dönemlerinde de çocukları yaşadıkları ilçeyi tanımalarını sağlayan eğlenceli gezi etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 'Şehrimi Tanımak İstiyorum Projesi' kapsamında 935, 'Çalıştım Başardım Projesi' kapsamında 315 başarılı çocuk ve 135 yetim çocuk Kepez'i gezme ve tanıma imkanı buldu.

Eğitim ve öğretim yılı boyunca düzenlenen geziler ile 8 bin 229 öğrenci de trafik eğitim parkında trafik kuralları, bilinçli sürücü ve bilinçli yaya konularında uygulamalı eğitimler aldı. Kültür ve sanatın adresi olan Kepez, yıl boyunca da ilçedeki okullardaki tüm öğrencileri beyaz perde ile buluşturdu. 2018 yılında 4 bin 600 Kepezli öğrenci, arkadaşları ile birlikte sinemaya giderek keyifli bir gün geçirirken, 450 öğrenci de robotik kodlama atölyesini gezme şansını yakaladı.

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