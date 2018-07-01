Kepez çiçeklerle bezendi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, ilçenin dört bir yanına 200 bin adet çiçek ekti. Mevsimlik bitki ve çiçekler, Kepez'in parklarında seyre doyum olmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Antalya'nın en fazla yeşil alanına sahip merkez ilçesi olan Kepez, mevsimlik bitki ve çiçeklerle donatıldı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kendi seralarında üretimini gerçekleştirdiği bitki ve çiçekler mevsimsel özelliklerine göre yılın farklı zamanlarında ilçenin dört bir yanını süslüyor. Antalya'nın sıcak havasına dayanıklı bitki ve çiçekler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçenin dört bir yanına ekildi. Farklı türlerdeki 200 bin adet rengarenk mevsimsel çiçek, Kepez Kent Ormanı, DokumaPark ve Anadolu Oyuncak Müzesi bahçesinde seyre doyum olmayan görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle Kepez'deki tesis bahçeleri de çeşitli peyzaj çalışmaları ile renklendirildi. Dikkat çekici figürler ve tasarım çalışmaları ile renklendirilen Kepez'in park ve bahçeleri ziyaretçilerden de büyük ilgi gördü.

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