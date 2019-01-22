Kepez Belediyespor U15 namağlup play-off'ta

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyespor U15 takımı, namağlup play-off'ta mücadele etmeye hak kazandı.

Kepez Belediyespor U15 takımı grubunda namağlup 45 puanla birinci oldu. Takım oyuncuları Bekir Arda Ünal ve Mert Şahin 15 golle sezonda en çok gol kaydeden isimler oldu. Kepez'in Genç Kramponları, U15 kategorisinde çıktığı maçlarda toplamda 91 golle en çok gol atan takım oldu.

Altyapıya verilen önemin altını çizen Kepez Belediyesi Spor Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Spora ve sporcuya önem veren ve geleceğin teminatı gençlerin topluma faydalı birer birey olmaları yolunda imkânlar ve fırsatlar sunan Kepez Belediye Başkanım Hakan Tütüncü'ye çok teşekkür ediyorum. Kazandığımız başarılar, Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projemizin meyveleridir. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI