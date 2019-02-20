Kepez Belediyesi'nden yeni yol çalışması

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, inşaat, hurdacılar ve sanayi siteleri için DSİ su kanalının üzerine köprü inşa ederek, 20 metre genişliğinde, 220 metre uzunluğunda yeni bir bağlantı yolu yapacaklarını açıkladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Şerafettin Şimşek'in düzenlediği kahvaltıya katılarak, site esnafının taleplerini dinledi.

Başkan Hakan Tütüncü, kooperatif binasında düzenlenen kahvaltıda yaptığı konuşmada, göreve geldiği 2009'da sitenin mülkiyetli ilgili hukuki sorunlarının olduğunu hatırlattı. Bu sıkıntıyı çözdüklerinin altını çizen Başkan Tütüncü, "İnşaat Malzemecileri Sitesi'nin mülkiyet sorunlarını çözdük ve dükkân sahipleri iskânlarını aldı" dedi.

SİTELERE DEĞER KAZANDIRDIK

Bu sitenin çevresindeki Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi, Yeşil Antalya ile Akdeniz Sanayi sitelerinin de imar ve mülkiyete ilişkin çözüm bekleyen çok esaslı sorunları olduğunu kaydeden Tütüncü, "Bunları da çözerek, sitelere bekledikleri müjdeleri vermek bize nasip oldu. Sadece imara ve mülkiyete ilişkin sorunları değil; bunların yanında altyapıya, belediyecilik hizmetlerine ilişkin çalışmalarımızla bölgeyi kıymetlendirdik. Asfalt, yeni yol ve yeşil alan çalışmalarıyla sitelerimizi çok değerli hale getirdik" diye konuştu.

SİTELERİN İSTEDİĞİ BAĞLANTI YOLU YAPILIYOR

İnşaat, hurdacılar ve sanayi sitelerinin, Antalya Bulvarı'na bağlanan Beş Temmuz Kurtuluş Caddesi ile 5069 Sokak arasında yeni bir bağlantı yolu açılmasını talep ettiğini belirten Başkan Tütüncü,

şunları söyledi:

"Siteler ile Yeşil Antalya Sanayi Sitesi arasındaki 5069 Sokak'ı, DSİ su kanalı üzerine köprü inşa ederek, 20 metre genişliğinde, 220 metre uzunluğunda yeni bir yol açarak Beş Temmuz Kurtuluş Caddesi'ne bağlayacağız. Yeni yolla malzemeciler, hurdacılar ve sanayi sitelerine ulaşımını kolaylaştıracağız. Yeni yolun imar planları, Kepez ve Büyükşehir meclislerinden geçti. Şimdi yolun 18 imar uygulaması yapılıyor. Su kanalın üzerine yapılacak köprünün yapım ihalesi de yakın bir zamanda gerçekleşecek. Yaz döneminde de bağlantı yolunu açmış olacağız."

Başkan Hakan Tütüncü, İnşaat Malzemecileri Sitesindeki sokakların asfaltının yapılması talebini de yaz döneminde karşılayacaklarını kaydetti.

YENİ SİTENİN YAPIMINA DESTEK

Tütüncü, konuşmasının sonunda esnafa şöyle seslendi:

"Sizlerin destekleriyle çok daha güzel hedeflere ulaşma konusunda büyük gayretin içerisindeyiz. Kooperatifinizin, yeni bir inşaat malzemecileri toplu işyerinin yapılmasıyla ilgili çalışması var. Bu konuyla alakalı zaten her zaman sizlere yardımcı oldum, olmaya da devam edeceğim. Sizlerin destekleriyle iyiye ve güzele doğru gideceğiz. Sizler bizi desteklediniz, bizler de sizin güveninizi boşa çıkarmamak ve sizleri mahcup etmemek için gece- gündüz çalışıyoruz. Destekleriniz sürdüğü sürece bizler de hizmetin daha iyisini, güzelini yapmaya devam edeceğiz."

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