Kepez Belediyesi'nde yenileme çalışmaları

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin gelir servisi ve yemekhanesi yeniledi.

Kepez Belediyesi, hizmet binasındaki servisleri kısım kısım yeniliyor. Halkla İlişkiler Servisini yenileyen belediye, giriş kattaki Gelir Servisi ve en üst kattaki yemekhanesini yeniledi. Gelir Servisi Müdürlüğü inşaat ve yapım işlerinin tamamlanmasıyla eski yerinde yeniden hizmete vermeye başladı. Kepez Belediyesi bünyesindeki yenileme çalışmaları kapsamında personel yemekhanesi de yenilendi. Eski ve tek düze yemekhane bölümü, yapılan projelendirme ve tadilat çalışmaları ile yeni bir görünüme kavuştu. Pastel renklerin hakim olduğu yemekhane, antika objelerle döşendi, rengarenk masa ve sandalyeler yerleştirildi.

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