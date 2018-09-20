Kepez Belediyesi, aşure dağıtacak

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle cuma günleri camilerde aşure dağıtımı yapacak. İlk aşure 21 Eylül Cuma, Yeni Mahalle'deki Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde dağıtılacak.

Kepez Belediyesi, barışın, kardeşliği ve birliğin günü olarak bilinen Muharrem ayında farklı gün ve noktalarda aşure dağıtacak. Kepez'in belirli yerlerinde yapılacak olan ilk aşure dağıtımı 21 Eylül Cuma günü Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde gerçekleşecek. İkinci aşure dağıtımı ise 28 Eylül Cuma Yavuz Selim(Süleymaniye) Cami, 5 Ekim Cuma günü Akdeniz Sanayi Sitesi Cami ve 12 Ekim Cuma günü de Ali Uyaroğlu Cami'nde yapılacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, muharrem ayının birlik, beraberliğin ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olduğunu söyledi. Muharrem ayının İslam tarihindeki önemine dikkati çeken Başkan Tütüncü, “Bu ay yüreklerin dağlandığı, göz yaşların sel olduğu bir vakte işaret etmektedir. O vakit, İmam Hüseyin'in ve Kerbela şehirlerimizin rabbine yürüdüğü, hiç unutmayacağımız o acının, Kerbela hadisesidir" dedi.

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