Kepez Alışveriş Festivali konserle başladı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi tarafından düzenlenen Alışveriş Festivali, rock müziğin popüler gruplarından Kolpa'nın coşkulu konseriyle başladı.

Popüler müziğin sevilen gruplarından Kolpa, Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Alışveriş Festivali'nde hayranlarıyla bir araya geldi. Kepez Belediyesi'nin tarihi çarşı kültürünü yaşatmak amacıyla hizmete sunduğu Mısır Çarşısı'nda düzenlenen Alışveriş Festivali, coşkulu halk konseri ile başladı. Özellikle gençlerin şarkılarını ezbere söylediği müzik grubu, Mısır Çarşısı yanında kurulan festival sahnesinde hayranları ile bir araya geldi. Keyifli konserde en sevilen şarkılarını seslendiren gruba, genç hayranları da eşlik etti. Kepez Belediyesi hizmet binası yanında gerçekleşen etkinliğe vatandaşlardan da rekor sayıda katılım oldu.

KEPEZ İÇİN HER ZAMAN EN İYİSİ

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konser sırasında eğlenen gençlere seslenerek, "Nasılsınız gençler, iyimi siniz? Eğleniyor muyuz? Beğendiniz mi konseri" diye sordu. Mısır Çarşısı Festivali'ni çok güzel bir konserle başlattıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Biz sizler için, hemşehrilerimiz için hep daha iyisini, hep daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Kepez yeniliklerin şehri, Kepez gençlerin şehri, Kepez geleceğe umutla, heyecanla ve güzelliklerle yürüyor. Sizlerin destekleriyle. Sizler destek verdikçe, sizler daha güzel bir şehir hayal ettikçe bizde bu güzel hayallere ulaşacağız" dedi. Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından Kolpa grubuna çiçek verdi.

BİR HAFTA DEVAM EDECEK

Festival, Antalyalılara keyifli ve müzik dolu anlar yaşatacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, bölgeye hareketlilik kazandırması amacıyla esnafa söz verdiği 'Alışveriş Festivali', bölgeye de sosyal ve kültürel bir faaliyet olarak sunuluyor. 9-17 Şubat tarihleri arasında devam edecek lışveriş Festivali için dolu dolu bir etkinlik tablosu hazırlandı. Festival kapsamında müzikli yarışmalar, çocuklar için drama etkinliği, boyama etkinliği, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları yarışları düzenlenecek. Festival süresince alışveriş yapanları sinema bileti, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bisiklet gibi birçok hediye bekliyor. Festivalde, indirimler, kampanyalar, yetişkinlere yönelik sanatsal etkinlikler de yer alacak.

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