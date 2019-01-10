Kentsel dönüşümde yerel yönetimlere yetki vermesini istedi

EGE-KOOP Genel Başkanı Hüseyin Aslan, yerel seçimler öncesinde kenti yönetmeye talip olan belediye başkan adaylarına çağrı yaptı, deprem ve göç konusunun 'İzmir'in kanseri' olduğunu belirterek çözüm önerilerinde bulundu. Merkezi yönetimin kentsel dönüşümde yerel yönetimlere yetki vermesi gerektiğini ifade eden Aslan, İzmir'deki 5 bin inşaat firmasının dönüşümü başarıyla gerçekleştirebileceğini söyledi.

Ege-Koop Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Aslan, İzmir'de büyüyen iki sorundan birinin göç diğerinin deprem olduğunu dile getirdi. Çözümün kentsel dönüşümden geçtiğini belirten Aslan, "Kontrolsüz göçün getirdiği yükün en fazlasını İzmir taşıyor. Türkiye şehirleşme oranı yüzde 65 iken, bu oran İzmir'de yüzde 81. Nüfus artış oranı ülke düzeyinde binde 18.28 iken, İzmir'de 23.38. Sürekli göç alan bir şehirdeyiz. 2040 yılında İzmir nüfusu 8 milyon olacak. Bu nüfus nerede, nasıl yaşar? Sorunun çözümü apartman yenileme değil, gerçek bir kentsel dönüşümdür. Bu riskli yaşam, bir an önce güvenli yaşama dönüştürülmeli" dedi.

13 FAY HATTI VAR

İzmir'de her an kırılmaya hazır ve diri 13 fay hattının bulunduğuna değinen Aslan, kent genelinde 20 yaşın üzerindeki binaların bina performans analiz çalışmaları ile deprem master planının yapılması gerektiğini belirtti. Aslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda 33 mahalleyi ilgilendiren 918.16 hektar, İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda 18 mahalleyi ilgilendiren 305.47 hektar kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini, ancak buna karşın Uzundere ve Örnekköy dışında kentsel dönüşüm projelerine 5 yıldır başlanamadığını söyledi.

300 BİN GECEKONDU

Alt yapı yetersizliği ve çarpık kentleşmeye de değinen Aslan, "İzmir'de binaların yüzde 65'i riskli, yaş ortalaması 25, gecekondu sayısı 300 bin. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 313 bin bina, 4 bin 371 hektar alanda kentsel dönüşüm kapsamında yer alıyor. Bu rakamlar kentsel dönüşüm konusunun aciliyetini ortaya koyuyor" dedi.

'BELEDİYELERE YETKİ VERİLMELİ'

Belediyelerin, Bakanlar Kurulu'nun onayı doğrultusunda kentsel dönüşüm yapabildiğine dikkat çeken Aslan, yeni bir yasal düzenlemeyle yetkinin belediyelere devredilmesi gerektiğini söyledi. Aslan "Kentsel dönüşüm konusunda iki ayrı yasa var. Bunlardan biri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kentsel dönüşüm konusunda yetki veren kanun. Diğeri ise Belediye Kanunu. Hükümet'in onayı olmadan da belediyeler kendi kararlarıyla kentsel dönüşüm operasyonunu başlatamıyor. Bu kanunlar yetki karmaşası yaratıyor ve kentsel dönüşümü yavaşlatıyor" diye konuştu.

YENİ FORMÜL

Kentsel dönüşümün vatandaşı mağdur etmeden yapılması gerektiğine dikkat çeken Aslan 5 binin üzerindeki inşaat firmasının kentsel dönüşümü başarıyla gerçekleştirebileceğini söyledi. Aslan, "Kentsel dönüşümün amaca uygun yapılabilmesi için 6306 sayılı yasada yapılacak bir değişiklikle ya da Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınacak 'Kent yenileme plan notu' ile ada bazında, en az 1000 metrekarelik parsellerde 5 metre yola terk edilmesi koşuluyla ve sosyal donatı alanını kendi içinde çözecek, taban alanı yüzde 30'u geçmeyecek şekilde inşaat yapılabilir. Böylece yeşil alan spor alanları, havuz, çocuk parkı vb. sosyal donatıları için de büyük alan kalacaktır. Böylece sürekli göç alan İzmir'de uzun yıllardır devam eden arsa sorunu da gideribilir. Ayrıca kentsel dönüşüm yapılacak mahallelerde ya da ada ve parsel bazındaki çalışmalarda 'kooperatifçilik modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla daha gerçekçi, kolay ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabilir.

İZMİR, ()

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