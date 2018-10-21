Kentsel dönüşümde konutlar teslim ediliyor

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de Efendibey Kentsel Dönüşüm projesindeki konutların bir bölümü teslim edilmeye başlanıyor.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın göreve geldiği günden beri üzerinde en çok durduğu konuların başında gelen kentsel dönüşüm alanındaki çalışmaların bir an önce tamamlanması girişimleri yaz sezonundan beri sonuç veriyor.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın Toplu Konut İdaresi ile sürekli görüşmesi ve ketsel dönüşüm alanının takipçisi olması sonucu yaz sezonu içerisinde yolların asfaltlanmasının çoğu kısmının tamamlanmasının yanı sıra alan içerisinde ki yeşil bölgelerinde hizmete sunulması gerçekleştirildi. Göreve geldiği Ekim 2017 tarihinden bugüne kadar altyapısından üstyapısına kadar kentsel dönüşümün her konusuyla bizzat yakından ilgilenen ve vatandaşın mağdur olmaması için caba sarf eden yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan, konutlarına kavuşacak olan vatandaşlara güle güle oturmaları temennisinde bulundu.

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