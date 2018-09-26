Kentsel dönüşümde evler 29 Eylül'de teslim edilecek

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de yapımını tamamladığı ilk 9 bloktaki 280 daire ve 33 iş yerini 29 Eylül'de hak sahiplerine teslim ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere'de başlattığı ilk etap kapsamındaki konutlar, 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak törenle hak sahiplerine teslim edilecek. 1975'ten beri Uzundere'de ikamet ettiğini söyleyen hak sahiplerinden Seracettin Dağtekin, "Binalarımız yenilendi. Çok memnunuz, Yerimiz çok güzel oldu. Evlerimizi gezdik, işçiliği süper yapmışlar. Hiçbir sıkıntımız yok. 'Beğenmedik, kötü olmuş' desek haksızlık olur. Yanlış olur. Hiçbir kusuru yok" dedi. 4 yaşında bir kız çocuğu annesi olduğunu söyleyen Ayşe Dağtekin ise düşüncelerini şöyle paylaştı:

"Evimiz çok eski değildi ama kentsel dönüşüm projesi başlayınca biz de dahil olduk. Yıkılıp yeni ev sahibi olma fikri iyiydi. Ailece karar verdik bu fikre ve teslim almamıza birkaç gün kaldı. Çok heyecanlıyız, mutluyuz. Her şeyden önce düzenli bir çevre var. Caddeye çocuklarımızı çıkaramıyorduk, şimdi ben balkondan bakıp çocuğumu izleyebileceğim. Eskiden böyle bir endişemiz vardı, onu bırakıp evden dışarıya çıkaramıyordum. Evin önünde çocuk parkı var, güzel bir çevresi var. Sadece evle olmuyor, düzenli bir çevre de gerekiyordu."

'SATMAYA KIYAMADIM'

Sivas Yiğidolar Derneği Başkanı Turan Yıldırım "Biz bu evleri yoksulluktan böyle yaptık, varlıktan yapmadık. 'Evlerimiz yıkılırsa ne yaparız' diye tereddüdümüz vardı. Şimdi yeni evlerimizi sayılı günler içinde teslim alacağız. Çok şükür, ben çok memnunum. Biraz borcum vardı, dairemi satıp onunla borcumu kapatmak istiyordum. Daireyi açıp gösterdiler, ben satmaya kıyamadım. Hiçbir şeyden şikayetimiz yok" dedi.

Yıkılan eski konutların bulunduğu alanda tamamı uzlaşmayla gerçekleştirilmesi nedeniyle Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabında 12 bin 809 metrekare alandaki 280 konut ve 33 işyeri bulunuyor. İzmir'in yerel yönetimi, Türkiye'de milat olarak tanımlanan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yüzde 100 uzlaşılan 422 konut ve 40 iş yerini kapsayan 2. etabın da temelini attı. 12 blok, 385 konut, 21 konut altı ticaret, 31 ticaret, 120 odalı otel ve 78 ofisi kapsayan 3. etap için ise 4 Ekim'de ihaleye çıkılacak.

İZMİR, ()

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