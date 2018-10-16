Kentsel dönüşüm Melikgazi'yi değiştirmeye devam ediyor

KAYSERİ, ()- MELİKGAZİ bölgesinde yapılan Kentsel dönüşüm ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Yaşanan bu değişikliğin en çok hissedildiği yer ise Anbar Mahallesi oldu.

Kentsel dönüşüm projeleri ile mahallelerdeki riskli yapıların yıkılarak yerlerine modern binaların yapılması olmadığını sonuç itibari ile depreme dayanıklı, sağlıklı, kamu tesisleri ile modern ve yaşanılabilir konutların inşa edilmesi olduğunu belirten Memduh Büyükkılıç “Melikgazi’de mahalleleri yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükselterek huzur içerisinde güvenle ikamet edecekleri mekanlar oluşturuyoruz. Belediyemizce geliştirilen projeler ve bakanlığımızın destekleri ile 2015 yılından bu yana Küçükali, Kazım Karabekir ve Anbar, Mahallelerimizde toplam 4525 dairelik 91 blokun temeli attık. Bu blokların inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. 24 blok tamamlanarak toplam 234 daireyi hak sahiplerine teslim ettik” dedi.

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