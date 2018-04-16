Kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısı yapıldı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bilgilendirme toplantısına Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, planlama firması yetkilileri ve kentsel dönüşüm yapılacak olan Yenikent ve Mimar Sinan Mahallesi’ndeki hak sahipleri katıldı. Kentsel dönüşüm çerçevesinde konut ve iş merkezi inşaatına başlayacaklarını belirten Özdemir, "Gölbaşı’nda yapılacak olan Kentsel Dönüşüm, Adıyaman bölgesinin en ciddi, en önemli kentsel dönüşüm alanıdır. Sizlere Gölbaşı’nın en güzel yaşam alanını, en güzel konutlarını vermek ve bu konutlarda hayatınızı ikame ettirmeyi taahhüt ettik, bu taahhüt üzerine de buradayız. Bu 150 dönümlük bu alan Gölbaşı’nın en güzel, en popüler, en çok aranan, değeri en çok artacak olan alanıdır” dedi.

Bilgilendirme toplantısı daha sonra hak sahiplerinin soruları yanıtlandı.

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