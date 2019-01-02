Kent Tiyatrosu yeni yılda yeni oyunlarını sergileyecek

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni yılda 12 oyun sergileyerek, 50 bin seyirciye ulaşmayı hedefliyor.

Kent Tiyatrosu, Yönetmen Kenan Olpak yönetiminde, yeni yıla, yeni oyunlarını sergileyecek. Asıl hedeflerinin hem tiyatro eğitimi alan kursiyerlerin yetişmesi hem de Mamaklılara kültür hizmeti sunmak olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sanatın her dalını destekliyoruz ve bu güzellikleri halkımızla paylaşmaktan da son derece mutluyuz. Oyunlarımız tiyatro severlerle tamamen ücretsiz olarak buluşuyor. Tiyatro severleri her Cumartesi saat 15.00’da Mamak Kültür Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.

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