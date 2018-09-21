Kent Tıp Merkezi Bayraklı'da açıldı

KENT Sağlık Grubu'nun ikinci tıp merkezi Kent Tıp Merkezi Bayraklı'nın resmi açılışı törenle gerçekleştirildi. Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, "Bu bölgede yaşayan ve çalışan kişilerin ihtiyaç duyacakları yüksek kaliteli sağlık hizmetini vermek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi.

Bayraklı'da hizmete açılan Kent Tıp Merkezi'nin resmi açılış törenine Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Kent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Bakioğlu ile hekimler ve vatandaşlar hekimler katıldı. Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, Kent Tıp Merkezi Bayraklı'nın 6 bin metrakare büyüklükte bir cerrahi merkezi olduğunu vurgulayarak, "45'er metrekare büyüklüğünde iki ameliyathanenin yer aldığı merkezimizde 24 saat içinde taburcu edilebilecek operasyonlar gerçekleştirilecek. Toplam 10 yatak kapasitesi ile bu merkezimiz aslında çok yetenekli ve kapasitesi yüksek bir hastane gibi görülebilir" diye konuştu. Dr. Yıldırım, merkezin ameliyathane ve yataklı hizmetlerin yanı sıra çok gelişmiş görüntüleme sistemlerine sahip olduğunu, son teknolojileri barındıran MR, BT, mamografi gibi cihazlarıyla birçok hastanenin radyoloji merkezinden daha donanımlı olduğunu kaydetti.

AKILLI BİNA

Öte yandan bitmiş olarak alınan binanın tıp merkezine dönüştürülmesinin ciddi bir zaman, emek ve maliyet sonucu gerçekleştirildiğine de dikkat çeken Dr. Ruşen Yıldırım, "İklimlendirme ve temiz hava sistemleri, su arıtma alt yapısı, trafoü, UPS ve jeneratörler, ilave yapılan asansörler, merdiven ve yangın önleme sistemleriyle tamamen akıllı bir binaya dönüştürülmüştür. Bu süreçler özellikle üst katlarda hizmet vermekte olan Bölge İdare Mahkemesinin çalışmasını engellemeyecek şekilde yapılması nedeniyle uzun bir sürede ve zorluklarla gerçekleşmiştir" dedi.

Açılış kurdelasını Dr. Yıldırım, Cem Bakioğlu ve hekimlerle birlikte kesti.

İZMİR,()

FOTOĞRAFLI