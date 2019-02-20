Kent Tarım'da eğitimler başladı

ANKARA, () - ÇANKAYA Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde ilkbahar dönemi eğitimleri başladı. İlk derse farklı mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Kayıtların tamamlanmasının ardından kursiyerler, 13 Şubat’ta Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi, 14 Şubat’ta da Ata Kent Tarım Hobi Evi’nde ders başı yaptı. ‘Temel Sebze Yetiştiriciliği’ eğitimlerine katılan Çankayalılar ilk derste, ‘Yerel Tohumun Önemi Nedir?’ ve ‘Sebze Yetiştirmek için Ortam Nasıl Hazırlanır?’ konuları hakkında bilgi aldı. Yeni eğitim dönemi Mayıs sonuna kadar sürecek.

'VATANDAŞLARIMIZ ÜCRETSİZ YARARLANIYOR'

Kent Tarım ve Hobi Evlerinde Türkiye’ye örnek eğitimlerin verildiğini belirten Alper Taşdelen, "Toprakla uğraşmak isteyen bütün yurttaşlarımızın çok büyük ilgi gösterdiği tarım hobi evlerimiz halkımıza, üretimin mutluluğunu da yaşatıyor. Vatandaşlarımız burada öğrendikleri doğrultusunda ürettiklerini hasat zamanı topluyor ve kendi ürettiğini tüketmenin keyfini yaşıyor. Kent Tarım Hobi Evlerimizden dileyen vatandaşlarımız ücretsiz olarak yararlanabiliyor" dedi.

FOTOĞRAFLI