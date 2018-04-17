Kent tarihi kitapları ilgi gördü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, kentin tarih ve kültürüne ışık tutan kitaplarıyla katıldığı 23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’na katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda yine yerini aldı. Fuarda kentin saklı kalmış tarihinin ve kültürünün anlatıldığı kitapları okurlarla buluşturan APİKAM, yoğun ilgi gördü. Stantta Ercan Uyanık’ın “20. Yüzyılın Başlarında Batı Anadolu’da Eşkıyalık ve Çakırcalı Mehmet Efe" kitabı ile Mehmet Emin Elmacı ve Sevi Şeneken'in "Atatürk Dönemi'nde İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları", Hümeyra Birol Akkurt'un "Kent, Toplum, Mekan İlişkileri Çerçevesinde Paterson Köşkü" adlı kitapları, en çok talep edilen eserler arasında yer aldı. İzmir Kent Ansiklopedisi Serisi'nin Kültür Sanat ve Spor ciltleri de İzmirlilerin büyük ilgisini çekiyor.

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