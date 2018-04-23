Kent söyleşilerinde Birgi anlatılacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından gerçekleştirilen Kent Söyleşileri'nin bu ayki konuğu Dr. Şakir Çakmak, 'Dünya Kenti Birgi'yi anlatacak.

Her ay gerçekleştirilen söyleşilerle kent tarihine ve kültürüne ışık tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Nisan ayında Dr. Şakir Çakmak'ın söyleşisine ev sahipliği yapacak. 25 Nisan Çarşamba günü APİKAM Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek söyleşide, 'Dünya Kenti Birgi'yi anlatacak.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleştirilecek söyleşi, saat 18.00'de başlayacak. Söyleşide, Birgi'ye dünya kenti niteliği kazandıran değerler konuşulacak.

KÜLTÜR MİRASI

Bozdağ'ın (Tmolos) güney yamaçlarında yer alan Birgi, bugün 42 anıtsal yapı ve 121 tescilli taşınmaz sivil mimarlık örneğinden oluşan muhteşem dokusuyla adeta bir müze-kent niteliği taşıyor. Bu özelliği, Birgi'yi dünya kenti olmaya aday bir kent konumuna getirerek 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesine dahil etti.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI