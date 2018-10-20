Kent Müzesi'nde hatıraları canlandı

MANAVGAT, () - MANAVGAT'ta yeni açılan Kent Müzesi'ni gezen Manavgat Belediyesi Huzurevi'ndeki büyükler, hem keyifli bir gün geçirdi hem de geçmişe yolculuk yaparak hatıralarını canlandırdı.

Manavgat Belediyesi Huzurevi ailesi, Manavgat Belediyesi tarafından hizmete açılan Manavgat Kent Müzesi'ne gezi düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz'ün de katıldığı gezide, müzede geçmişten günümüze kadar uzanan kültür birikimleri, gelenek ve görenekler görselleriyle beraber rehber eşliğinde huzurevi sakinlerine tanıtıldı.

Huzurevinde yaşayan büyükler müzeyi gezerken, kendilerinin de gençlik ve çocukluk yıllarında kullandıkları eşyaları, odaları ve çeşitli sahneleri görünce oldukça duygulandı. Geçmişlerini hatırlayan büyükler, tarihte bir yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. Gezi sonrasında ırmak kenarında yürüyüş yapan büyükler, ırmak manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayarak sohbet etti.

Huzurevi büyükleri çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Kent Müzesi'nden büyük bir memnuniyetle ayrıldık. Böyle güzel bir eseri Manavgat'ımıza kazandıran Belediye Başkanımız Şükrü Sözen olmak üzere gezi esnasında bizlere eşlik ederek yakından ilgilenen görevlilere çok teşekkür ederiz" dedi.

FOTOĞRAFLI