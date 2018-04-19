Kent müzesi 6 ülkeden gelen misafirlerini ağırladı 

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi Kent Müzesi, Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere 6 ülkeden Osmaniye’ye gelen öğrenci ve öğretmen heyetine ev sahipliği yaptı.

Ülkenin diğer illerinden ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Kent Müzesi Osmaniye'yi geçmişten geleceğe her yönüyle tanıtıyor. Kent Müzesi, Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin AB projesi kapsamında hazırlamış olduğu ‘Cumartesi’den Cumartesi’ye 7 Gün’ isimli programda Osmaniyeli öğrenciler dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Okul Müdürü Kadir Çözeli ve Proje Koordinatörü Murat Gökçül’ün gözetiminde Kent Müzesini ziyaret eden yerli ve yabancı öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyete Kent Müzesi rehberleri tarafından geniş bilgiler verildi. Müze içerisinde bulunan eserleri beğeniyle inceleyen heyet, bir ili en iyi tanıtma yöntemlerinden biri olan kent müzesini şehre kazandıran Osmaniye Belediyesi’ne ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.



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