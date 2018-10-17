Kent Meydanı projesine bilirkişi incelemesi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Körfez Belediyesi tarafından Kent Meydanı yapılacağı açıklanan Tütünçiftlik Güney Mahallesi’nde yer alan bölge için bilirkişi incelemesi yapıldı.

Atakan Sokak ve çevresinde yer alan yaklaşık 10 dönümlük alanın istimlak edilerek Körfez Kent Meydanı yapılacağının açıklanması üzerine, burada hak sahibi olan vatandaşlar, “Kent Meydanı Mağdurları" adı altında gurup oluşturdular ve mahkemeye başvurdular. İtiraz üzerine açılan mahkemede tarafların talepleri incelendi ve bilirkişi incelemesi istendi. Belirlenen bilirkişi heyeti mahalleye gelerek proje kapsamında istimlak edilmek istenen alanda inceleme yaptılar.

Kent Meydanı yapılmak istenen alanda yaklaşık 10 dönüm üzerinde 15 bina bulunuyor.

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