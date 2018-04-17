Kent Meydanı'nda paten dersi

ANTALYA, () - DÖŞEMEALTI Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Kent Meydanı patenci çocuklara ev sahipliği yapıyor. Dünya Olimpik Sporları Kulübü'nde paten eğitimi alan çocuklar haftada bir gün kent meydanında bir araya geliyor.

Dünya Olimpik Sporları Kulübü çatısı altında bir araya gelen 25 çocuk haftada bir gün 2 saat, Döşemealtı Kent Meydanı'nda paten eğitimi alıyor. Dünya Olimpik Sporları Kulübü Başkanı ve antrenörleri Sevda Kurnaz idaresinde çalışma yapan çocuklar, müzik eşliğinde ritm tutuyor. Aileler, çocuklarını izleme fırsatı buluyor.

Kulüp Başkanı Kurnaz, "Çocuklarımızı stresten ve kapalı ortamlardan uzak tutmak adına böyle bir çalışma başlattık. Şu an 25 çocuğumuz Döşemealtı Kent Meydanı'nda eğitim alıyor ve sosyalleşme imkanı buluyor. Kent Meydanı güzel ve güvenli bir yer. Çocuklar daha önce Antalya'ya gitmek zorunda kalıyordu artık yaşadıkları ilçe de bu imkanları oldu. Meydanı ilçemize kazandırdığı için Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e teşekkür ediyorum" dedi.

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