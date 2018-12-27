Kent Konseyi'nden çarpıcı AVM önerisi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Kent Konseyi'nce hazırlanan '2019 Yerel Seçimlerinde Kentin Öncelikleri' raporunda, alışveriş merkezlerinin ciddi oranda elektrik tükettiği belirtilerek, AVM'lere yapı izni verilirken kullanacakları enerjinin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunluluğu getirilmesi önerildi.

Antalya Kent Konseyi, yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarına yol göstermesi, kentin önceliklerini tartışmak üzere Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda toplandı. Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt'un başkanlık yaptığı toplantıda, '2019 Yerel Seçimlerinde Kentin Öncelikleri' adı altında rapor yayımladı. İmar planlarından altyapı sorunlarına, çevre sorunlarından kriz yönetimlerine kadar çok sayıda başlığı içinde barındıran raporun içeri hakkında bilgi veren Başkan Semanur Kurt, Antalya'da istedikleri belediye başkanının halkın içinden geldiğini unutmayacak ve yaptıkları projelerle kentin geleceğini ipotek altına almayacak özellikleri taşıması gerektiğini söyledi.

Açık, saydam ve katılımcı belediye anlayışına sahip birinin başkan olması gerektiğini de ifade eden Kurt, raporun takipçisi olacaklarını da ifade etti.

16 BAŞLIKTA TOPLANDI

16 başlıkta toplanan raporda kentin altyapı sorunlarının bütün şehir mevzuatı açısından yeniden ele alınması ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde imar sorunlarının bir an önce giderilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca bu bölgelerde imar olmadığı için hiçbir altyapı hizmetinin de verilemediği ifade edildi.

SOKAK TOPLAYICILARI SORUNU

Raporda, bir çevre sorunu başlığı altında açıklanan sokaklardaki atık toplayıcılarının güvenlik, trafik, sağlık sorunlarının yanı sıra olumsuz psikolojik algı oluşturduğu belirtti. Ayrıca bu kişilerin hem iç göçü hem de Suriyelilerin kente olan ilgisini arttırdığına vurgu yapılan raporda, "Antalya'da oturma izni olmamasına rağmen örgütlenmiş halde sokak toplayıcılığı yapan, ardiyeler kuran Suriyeliler mevcuttur. Belediyelerin bu konuda önlem alması gerekmektedir" denildi.

Raporda çevre sorunları başlığında yer alan başka bir madde ise kent içi toplu ulaşımı sağlayan araçların karbon emisyonunun azaltılması için hibrit teknolojisine geçilmesi ve bisiklet yollarının imar planına dahil edilmesi oldu. Alışveriş merkezlerinin ciddi oranda elektrik tüketimi yaptığı da belirtilen raporda, AVM'lere yapı izni verilirken kullanılacak enerjinin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunluluğunun getirilmesi gerektiği ifade edildi.

KENTTE DEPREM VE KRİZ ANI

Afet zamanlarında geçici iskan alanlarının oluşturulması gerektiği vurgulanan raporda, ayrıca kent merkezinde 100 bin civarında riskli ya da çürük yapı olduğu, bunların hızla yenilenmesi gerektiği belirtildi. Tarım alanlarının imara açılmaması ve korunması için önlemlerin alınması gerektiği ifade edilen raporda, "Boğaçay ve Kundu kruvaziyer liman gibi projelerin cazibe merkezi oluşturacağından hayata geçirilmesi halinde tarım alanlarının bölge halkının imara açılma beklentisini yükseltecek olmasından dolayı tarım alanlarının yok olmasına neden olacaktır. Tarım alanları için risk oluşturan bu tür projelerin önlenmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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