Kent Konak Dergisi'ne turizm ödülü

KONAK Belediyesi'nin beğenilen yayın organı olan Kent Konak Dergisi (KNK) İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. İzmir Turizm Ödülleri kapsamında kent turizmine koyduğu katkılardan ötürü ödüle layık görüldü.

Bu yıl 42'ncisi kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. İzmir Turizm Ödülleri sahiplerini buldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen törene İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Murat Karaçanta, Eski Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdülaziz Ediz, ETİK Başkanı Mehmet İşler, turizm yatırımcıları, turizm yazarları, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

KENTİN İZLERİ KAYBOLMASIN

Toplam 16 dalda ödülün verildiği etkinlikte Konak Belediyesi'nin 9 yıldır 3 ayda bir yayınlanan KNK dergisi de Basın ve Medya alanında kente koyduğu katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü. Ödülü Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı'nın elinden aldı. Başkan Pekdaş, derginin yayınlanmasında emeği geçen başta Yayın Yönetmeni Işık Teoman olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederek, "Kentin izlerinin yok olmamasını sağlamak, kentin değerlerini, insanlarını yaşatmak ve bunların izlerinin belgelenmesini sağlamak görevimiz. Biz KNK ile bunu yapıyoruz. Katkı koyan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İZMİR, ()

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