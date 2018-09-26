Kent Kart yoğunluğu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde başta üniversite öğrencileri olmak üzere Kent Kart çıkarmak için başvuran dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne (MAKÜ) bu yıl yeni kayıt yaptıran öğrenciler Kent Kart çıkarmak için Mahrukatçılar Sitesi'ndeki Halk Otobüsleri Kooperatifine akın ediyor. Kent Kart almak için müracaat eden öğrencilere yaklaşık 15- 20 dakika içerisinde kartları teslim ediliyor.

Halk Otobüsleri Kooperatifi Yöneticisi Ahmet Gencer, "Kent Kart çıkarma işlemlerini kooperatifimizin merkezinde yapıyoruz. Buraya gelenlere 15- 20 dakika içinde kartını hazırlayıp veriyoruz" dedi.

Kartların şehir merkezinde çıkarılması yönünde talepler olduğunu aktaran Gencer, "Belediyede de müracaatları alan personelimiz var. Onlar müracaatları toplayıp merkezimize getiriyor, kartlar ertesi gün çıkıyor. Sistemimiz burada kurulu olduğu için kartları merkezimizde çıkarmak durumundayız. Öğrenciler ya da vatandaşlar 365 günde bir gün buraya geliyor" diye konuştu.

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