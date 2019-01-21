Kent Hakkı Forumu'nda talepler dile getirildi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Kent İzleme Platformu'nun (AKİP) kent hakkı konusunda yerel yöneticilerde ve yurttaşlarda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği Kent Hakkı Forumu gerçekleştirildi.

Antalya Barosu'nda düzenlenen Kent Hakkı Forumu'nda mimar, şehir plancısı, maliyeci, mühendis, sosyolog, gerontolog ve avukatın yanı sıra evsiz, görme engelli, yaya, bisikletçi, LBGTİ sivil yurttaş söz alarak Türkiye'de ve Antalya'da yaşanan kent hakkı mahrumiyetlerini anlattı.

İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman, forumda yaptığı konuşmada, kent hakkının öncelikle bir talep etme hakkı olduğunu belirterek yurttaşların yaşadıkları çevreyle ilgili temel hizmetleri yerel yöneticilerden ısrarla talep etmelerini istedi. Sağlıklı ve doğal bir çevrede yaşamanın kent hakkının başında geldiğini belirten Tayfun Kahraman, “Sağlıklı ve doğal bir çevrede yaşama hakkı, konforlu ve kesintisiz ulaşım hakkı, tüm sahillerden eşit ve ücretsiz olarak yararlanma hakkı, tüm yurttaşlar tarafından talep edilmelidir" diye konuştu.

KADINLAR SOKAKTA DOĞURUYOR

Antalya Yardım Gönüllüleri grubundan hemşire Umut Araz, forumda yaptığı konuşmada, Antalya'da sokakta yaşayan ve suça sürüklenen çocukların ve kadınların yaşadığı sorunları anlattı. Sokakta yaşayan akıl sağlığından yoksun kadınların her türlü istismara açık olduğuna dikkati çeken Umut Araz, “Bu kadınların sokakta doğurduğu çocuklar suç örgütleri tarafından kaçırılarak istismar ediliyor ve suça sürükleniyor" dedi. Evsizler için seçim zamanı bile yatırım yapılmamasından yakınan Umut Araz, şöyle devam etti:

“Belediyelerin tek yaptığı kışın üç ay kadar bir yerlerde yatırmak. Akıl hastası bir kadını kolluk kuvvetinin sokaktan alma yetkisi yok. Bunun için savcı kararı gerekiyor ama bu da çoğu zaman gerçekleşmiyor. Tedavisine yardımcı olmaya çalıştığımız kadınlardan birisi sokakta dokuz çocuk doğurmuş, bir diğeri altı çocuk doğurmuş. Bu çocuklar suça sürükleniyor. Bizim tek yapabildiğimiz, ulaşabildiğimiz kadınları bir psikiyastriste götürmek ve ilaçlarını içirmek."

BELEDİYE MECLİSİNDE KAÇ ENGELLİ VAR?

'Antalya'da görme engelli kadın olmak' temalı konuşma yapan Remziye Darıcı da kaldırımlardaki fiziki engeller ve sürücülerin özensizliği nedeniyle kör bir insanın Antalya sokaklarında yürümesinin çok tehlikeli olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Merkezi'nden araç istediğinde “Görme engellilere araç veremiyoruz" cevabı aldığını dile getiren Remziye Darıcı, “Belediyeler seçime gidiyor; meclis üyeleri arasında kaç engelli var? Bizim sorunlarımızı ancak engelli bir meclis üyesi gündeme taşıyabilir" dedi. Darıcı, tramvaylarda olduğu gibi belediye otobüslerinde durak isimlerinin anons edilmesini istedi.

Görme engelli avukat Hasan Puluç da engellilerin yaşadığı sorunlarla ilgili empati kurulması ve bu sorunlara çözüm üretilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda engelsizler için 'engellilerle nasıl yaşanır' dersi okutmasını önerdi. Hasan Puluç, 2011 yılından beri üyesi olduğu Antalya Barosu'nun toplantı salonunun görme engellilerin erişimine uygun olarak düzenlenmesini istedi.

BİSİKLET YOLLARI İSTİYORUZ

Foruma bisikletiyle gelen Devrim Dağ ise Antalya Barosu binasının girişinde korunaklı bisiklet parkı olmadığı için üzerinde 'Şehirlerimizi geri istiyoruz' ifadesi yazan katlanabilir bisikletini toplantı salonuna getirdi. İşine bisikletle gelen bir yurttaş olarak tüm Antalya'yı ve Türkiye'yi bisikletle dolaşmayı hayal ettiğini söyleyen Devrim Dağ, büyükşehir ve ilçe belediyelerin güvenli bisiklet yolları yapmasını istedi. İmar mevzuatında her bina için otopark zorunlu olmasına karşın bisikletler için bir düzenleme olmadığını hatırlatan Devrim Dağ, “Şehir plancıları ve mimarlar, bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu unutmasın" dedi.

KENT HAKKI TALEPLERİ KİTAP OLACAK

Kent Hakkı Forumu düzenleme kurulu sözcüsü Mustafa Şahin, bildirilerin ve serbest kürsüde dile getirilen sorunların taleplerinin bu hafta içinde özet halinde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Forumda dile getirilen sorunların çoğunun Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından çözülebilecek nitelikte olduğunu hatırlatan Mustafa Şahin, forumdaki sunumları ve talepleri seçimlerden önce bir kitap olarak bastırarak yerel seçime katılacak siyasi partilere ve başkan adaylarına gönderileceğini ve bu kent haklı taleplerinin başkan adaylarının faaliyet programlarına alınmasını isteyeceklerini söyledi.

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