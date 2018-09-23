Kent Bayraklı Tıp Merkezi açılışına yoğun ilgi

KENT Sağlık Grubu'nun ikinci tıp merkezi Kent Tıp Merkezi Bayraklı'nın resmi açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, Kent Sağlık Gubu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Bakioğlu, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yanı sıra sağlık, ekonomi ve medya alanından çok sayıda kişi katıldı. Toplam 10 yatak kapasiteli merkez ameliyathane ve yataklı hizmetlerin yanı sıra çok gelişmiş görüntüleme sistemlerine sahip. Merkezde son teknolojileri barındıran MR, BT, mamografi gibi cihazlar bulunuyor.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
fotoğraf Parametresi: KentBayrikliTM
01) Jale Gönüslü, Ruşen Yıldırım, Hasan Karabağ
02)Funda Kara, Özlem Canan, Şükran Topçu
03)Nesrin Coşkun, Cem Bakioğlu, Burcu Tüfekçi
04)Bengi Aydınel, Süeda Rüksen
05)Aycan oto, Kübra Eren Bozdağ
06)Dilber Bektaşlar, Buket Öztükel
07)Sibel Çancı
08)Özlem Çancı Engin- Mustafa Kemal Engin
09)Berkhan Savaşçın, Dina Kuspanova
10)Demet Karadenizli
11)Can Özoğlu- Asena Güneş
12)Ebru Ok, Nagihan Saz
13)Ebru Canan- Bekir Koşan
14)Yusuf Yıldırım, Fatih Şendağ
15)Nihan Akça Gür, Seçil Karacan, Evren Kadıoğlu
16)Ahmet Apalak, Filiz Karaca, Salih Solak, Özlem Şporta, Sevilay Kaya, Çağatay Apaydın
17)Tülay- Levent Akman
18)Görkem Görümlü, Alp Demireller, Özlem Ünlü, Burhan Günay, Cansu İncirci, Sertan Güntaç
19) Kadir Bacakoğlu, Seval- Hüseyin Ceyberi
20)Tayfun Çağlayan, Emin Yeğinboy, Gürbüz Görümlü, Mustafa Melih Erkan
21)Özlem Özemre
22)Zeynep Nurhan, Çağdaş Zeyrek, Ender Gülşen, Selin Soylu
23)Zülay Tokdemir, Halil Soydan, Hakan Zengin, Sibel Çalışkan
24)İbrahim Akyıldız