Kent Bayraklı Tıp Merkezi açılışına yoğun ilgi

KENT Sağlık Grubu'nun ikinci tıp merkezi Kent Tıp Merkezi Bayraklı'nın resmi açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, Kent Sağlık Gubu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Bakioğlu, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yanı sıra sağlık, ekonomi ve medya alanından çok sayıda kişi katıldı. Toplam 10 yatak kapasiteli merkez ameliyathane ve yataklı hizmetlerin yanı sıra çok gelişmiş görüntüleme sistemlerine sahip. Merkezde son teknolojileri barındıran MR, BT, mamografi gibi cihazlar bulunuyor.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

fotoğraf Parametresi: KentBayrikliTM

01) Jale Gönüslü, Ruşen Yıldırım, Hasan Karabağ

02)Funda Kara, Özlem Canan, Şükran Topçu

03)Nesrin Coşkun, Cem Bakioğlu, Burcu Tüfekçi

04)Bengi Aydınel, Süeda Rüksen

05)Aycan oto, Kübra Eren Bozdağ

06)Dilber Bektaşlar, Buket Öztükel

07)Sibel Çancı

08)Özlem Çancı Engin- Mustafa Kemal Engin

09)Berkhan Savaşçın, Dina Kuspanova

10)Demet Karadenizli

11)Can Özoğlu- Asena Güneş

12)Ebru Ok, Nagihan Saz

13)Ebru Canan- Bekir Koşan

14)Yusuf Yıldırım, Fatih Şendağ

15)Nihan Akça Gür, Seçil Karacan, Evren Kadıoğlu

16)Ahmet Apalak, Filiz Karaca, Salih Solak, Özlem Şporta, Sevilay Kaya, Çağatay Apaydın

17)Tülay- Levent Akman

18)Görkem Görümlü, Alp Demireller, Özlem Ünlü, Burhan Günay, Cansu İncirci, Sertan Güntaç

19) Kadir Bacakoğlu, Seval- Hüseyin Ceyberi

20)Tayfun Çağlayan, Emin Yeğinboy, Gürbüz Görümlü, Mustafa Melih Erkan

21)Özlem Özemre

22)Zeynep Nurhan, Çağdaş Zeyrek, Ender Gülşen, Selin Soylu

23)Zülay Tokdemir, Halil Soydan, Hakan Zengin, Sibel Çalışkan

24)İbrahim Akyıldız