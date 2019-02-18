Kent A.Ş. işçilerinde ikramiye rahatsızlığı

İZMİR’de, Karşıyaka Belediyesi şirketlerinden biri olan Kent A.Ş.’de çalışan işçiler, bir yıldır ikramiyelerini alamadıkları ileri sürdü.

Karşıyaka Belediyesi şirketlerinden biri olan Kent A.Ş.’de çalışan 600 işçi, 3 ayda bir ödenen ikramiyelerini, yaklaşık bir yıldır alamadıklarını iddia etti. Aynı zamanda yatması gereken son maaşlarını da alamadıklarını iddia eden işçiler, Kent A.Ş.’nin Örnekköy’de bulunan şantiyesinde toplandı. Kendilerine belediye yetkilileri tarafından, ‘Şirkette para olmadığı için ödeme yapamıyoruz’ denildiğini ileri süren işçiler, işyeri temsilcisi ile toplantı yaptı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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