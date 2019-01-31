Kenize Mourad, İzmir'de okurlarıyla bir araya geldi

İZMİR'deki Fransız Kültür Merkezi, 70 ülke, 120 şehirde eş zamanlı düzenlenen 'Fikirler Gecesi' etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 'Günümüzle yüz yüze' temalı etkinliğin ilk gününde kitaplarıyla satış rekorları kıran Kenize Mourad okuyucularıyla buluştu.

Etkinliğe, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David de katıldı. Aynı zamanda annesi Sultan V. Murad'ın torunu Selma Hanımsultan, babası ise Hindistan'da bir raca olan Kenize Mourad, 'Edebiyat ve Sürgün' konusunu işlediği etkinlikte, doğunun güzel yüzünü batıya gösterme amacında olduğuna değinerek, "Son kitabımda Pakistan'a gelen bir gazetecinin öyküsünü konu edindim. Batının doğu ülkelerine karşı bütün önyargılarını kırmak hedefindeyim. Doğulu kadınlar daha az akıllı, daha alt tabakada değiller. Bütün doğulu erkekler çok eşli değiller. Burada doğuluların da büyük kabahati var. Terörist eylem yapan kişiler, bunu yaparken 'Allah-u ekber' kelimesini telaffuz ettiğinde bu direkt olarak Müslümanlıkla bağdaştırılıyor ve batıda Müslümanlığa karşı önyargı oluşuyor. Bu önyargıyı kırmak için mücadele ediyorum" dedi.

'GAZETECİ KİMLİĞİYLE ANLATMAK ZORDU'

İlk kitabı olan Saraydan Sürgün'ü bir arkadaşının okuduğunda beğenmediğini söyleyen Mourad, "Bir gazetecinin yazacağı şekilde oldukça kuru ve objektif bir üslupla yazmıştım. Kitap yazarken daha şairsel bir tavır takınmak gerekiyordu. Toplamda 5 kitap yazdım, 4'ü roman, 1 tanesi gazeteci kimliğiyle Filistin hakkında yazılmış bir belgesel niteliğinde kitaptı. Gazetecilikten yazarlığa geçiş dönemim ise, gazeteciyken İran Devrimi'nde bulunmam sırasında oldu. Orada gelişen psikolojik ve tarihsel açıdan çok önemli olaylar oldu. Bunları gazeteci kimliğiyle yeterince anlatamamanın zorluğunu yaşadım. İçimden annemin olağanüstü öyküsünü yazmak geldi. Annemin yaşadığı zamanlar, politik ve tarihsel olayları barındıran çalkantılı bir dönemdi ve bunları yazmaya karar verdim. Kitabın içerisinde 20. yüzyılın başlarında gelişen birçok şey var. Bunların başında Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu gelmekte. Bunu ilk defa imparatorluğun kendi içinden, aileden birisi yazmış oldu. İmparatorluğun çöküşünden sonra ailem sürgüne gidiyor ve Hindistan'a yerleşiyor. Hindistan'da da İngiltere'ye karşı bağımsızlık savaşları sürüyor ve kitapta bunlar da ele alınıyor" diye konuştu.

'SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN ÇALIŞMA YAPILMALI'

Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki durumu ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Mourad, "Suriye sığınmacılarla ilgili Türkiye'nin cömert davrandığını düşünüyorum, ancak bunun bir çözüm olmadığına inanıyorum. Burada kalmalarının çözüm olmadığına ve politikacıların bu konuda çalışma yapmaları gerektiğine inanıyorum. Burada kalanların birçoğunun ülkesine geri dönmeyi tercih ettiğini düşünüyorum. Irak'ta çıkan savaşın Amerika tarafından İsrail'i koruma altına almak amacıyla çıktığını biliyoruz. Şu anda kolonizm ile ülkelerde sefalet devam ediyor, halbuki kaynaklarla beraber sefalet önlenebilir. Ancak yapılamıyor bu nedenle göçler devam edecek" diye konuştu.

'PAKİSTAN KARMAŞIK, ANCAK MODERN BİR ÜLKE'

Son kitabı olan 'Pak İnsanlar Ülkesinde'nin Pakistan'a gelen bir gazetecinin hikayesini konu edindiğini belirten Mourad, "Karakter, bir anda hiç ummadığı bir dünyaya ayak basıyor. Batılıların gözünde Pakistan gibi bir ülke, sakallı erkeklerin, türbanlı kadınların ve teröristlerin yaşadığı bir ülke olarak görülüyor. Ben Pakistan'ı çok iyi tanıyorum. Pakistan sanıldığının aksine çok karmaşık ama çok modern bir ülke. Orada herhangi bir batı ülkesinde görebileceğimiz her türlü sanatsal etkinlik yer alıyor. Defileler, sinema, resim gibi her şey Pakistan'da mevcut" dedi.

Moderatörlüğünü gazeteci Barçın Yinanç'ın yapacağı etkinliğin ikinci gününde 'Avrupa'da sol, neo-liberalizm ve popülist strateji' konusu işlenecek.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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