Kendisi aday olmayan Kocaoğlu, olası adaylar hakkında konuştu

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tire ilçesini ve köylerini ziyaret etti. Yerel seçimde yeniden aday olmayacağını açıklayan Kocaoğlu, partisinden aday gösterilecek kişilerde olması gereken özellikleri anlattı. Kocaoğlu, "Yoldan geçen adamdan, bilmem kimin akrabası, yakını, 'Aya gidiyordum İzmir'e düştüm, geldim, belediye başkanı oldum'. Yok arkadaş! Bize namuslu, çalışkan, dürüst, hayal peşinde koşmayan, büyük projeler yapacağım diye belediyeyi batırmayacak birisi lazım. O kişiyi de inşallah el birliği ile bulup seçilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Yerel seçimlere 6 ay kala Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmama kararını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menderes ilçesi ile başladığı teşekkür turuna Selçuk'un ardından Tire ile devam ediyor. Sabah saatlerinde Tire ilçesine yola çıkan Başkan Kocaoğlu'nun ilk durağı Işıklar Köyü oldu. Burada Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, vatandaşlar ve çocuklar tarafından davul, zurna ve çiçeklerle karşılanan Kocaoğlu, görev süresi içerisinde kendine verdiği destekten ötürü vatandaşlara teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kişide aranacak özelliklere de dikkat çeken

Kocaoğlu, şöyle dedi:

"Yoldan geçen adamdan, bilmem kimin akrabası, yakını, 'aya gidiyordum İzmir'e düştüm, geldim, belediye başkanı oldum'. Yok arkadaş! Biz kentin kalkınması için bütün sektörler başta olmak üzere yaptığımız projelerin daha başlangıcındayız. Birbirimize güvenirsek bu işlerin üstesinden gelebileceğimizi, kentimizi, ülkemizi k alkındırabileceğimizi, birbirimize güvendiğimiz müddetçe yapamayacağımız iş olmadığını öğrendik" dedi.

Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmaları yaparken doğruyu bulmak, doğruyu yapmak, kabul ettirmek, onun için bilim insanlarıyla konuyu bilenlerle çalışmak kolay iş değil. Zaman alıyor. Biz bugün hemen hemen İzmir'de İzmir'in her yüz dönümünde ne yapılmasını gerektiğini, neyin kente ve yaşayan insanların yararına olduğunu biliyoruz. Bunu sadece ben bilmiyorum, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokrasisi de biliyor. Bizim yol haritamız belli. Bize namuslu, çalışkan, dürüst, hayal peşinde koşmayan, büyük projeler yapacağım diye belediyeyi batırmayacak birisi lazım. O kişiyi de inşallah el birliği ile bulup seçilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Güvenmediğim, kefil olmayacağım birisi için size gelip de oy istemem. Yalanı, dolanı bilmem."

İZMİR, ()

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