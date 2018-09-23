Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, F.Ö.'den 110 TL nakit parasını aldı. Dolandırıcılar kısa sürede yakalandı.

Olay dün Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak üzerinde meydan geldi. Dolandırıldığını iddia eden F.Ö., dün polise giderek şikayetçi oldu. İki kişinin sokak üzerinde kendisini durdurarak polis olduklarını söylediğini ve üzerinde bulunan 110 TL ile epilepsi tedavisinde kullanılan 4 kutu ilacının alındığını söyleyen F.Ö., “Bu kişiler ayrıca benim ismimle birlikte T.C. kimlik numaramı yazıp ayrıldılar. Bu kişilerden şikayetçiyim" dedi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timlerinin yaptığı uygulama sırasında, kendilerini polis olarak tanıtan G.T. ve İ.A. yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden G.T.'nin hırsızlık, kapkaç, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçlarından, İ.A.'nın ise parada sahtecilik, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlendi. İ.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, G.T. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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