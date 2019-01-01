Kemerlilere doğum günü sürprizi

KEMER, () - KEMER Belediyesi 2019 yılına, 215 vatandaşa doğum günü sürprizi yaparak başladı.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün talimatıyla Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 65 yaş üstü Kemerlilere yönelik doğum günü kutlama etkinlikleri yeni yılda da devam etti.

Belediye personeli doğum günü 1 Ocak olan 215 Kemerli vatandaşı evlerinde ziyaret ederek doğum günlerini kutladı. Vatandaşlar anlamlı hediye için ve mutluluklarını paylaştığı için Başkan Gül'e ve Kemer Belediyesi'ne teşekkür etti.

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