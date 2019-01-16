Kemerli şoförler Hüseyin Kağıt ile coşacak

KEMER, () - KEMER Belediyesi ve Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası işbirliğiyle 18 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek Şoförler Kişisel Gelişim ve Eğitim Semineri'nin gala gecesinde ünlü şarkıcı Hüseyin Kağıt sahne alacak.

Kemer Belediyesi ile Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası işbirliğiyle ilçedeki taksi, otobüs ve minibüs şoförleriyle turizm taşımacılığı yapan ticari araç şoförlerine yönelik her yıl düzenlenen Kişisel Gelişim ve İletişim Semineri, bu yıl da 17-19 Ocak tarihlerinde Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de yapılacak.

Seminer, 18 Ocak Cumartesi günü 10.30'da Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Tıraş'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından iletişim uzmanı Neslihan Yahşi tarafından 'Şoförlük Psikolojisi ve İletişim Yönetimi', 'Öfke kontrolü' ve 'Stres Yönetimi' konulu seminer verilecek.

18 Ocak Cumartesi saat 19.00'da ise eğitim seminerinin gala gecesi yapılacak. Kemer ve Antalya protokolünden önemli isimlerin de katılacağı gala gecesinde, meslekte uzun yıllardır hizmet veren şoför esnafına plaket verilecek. Gecenin finalinde arabesk ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Kağıt sahne alacak.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Direksiyondaki tecrübeleri tartışılmaz olan şoför kardeşlerimizi bu eğitim seminerinde yeniden bir araya getireceğiz. Seminere aileleriyle birlikte katılan şoför kardeşlerimiz bir taraftan eğitim alırken, bir taraftan da birbirleriyle tanışma kaynaşma fırsatı bulacak" dedi.

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