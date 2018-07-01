Kemerli askeri telefonla nişanlısıyla buluşturdu

Levent YENİGÜN/KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, Şırnak ziyaretinde sosyal medyadan kendisine ulaşan Ezgi Yellice'yi Silopi ilçesinde vatani görevini yapan nişanlısı Musa Öge ile telefonda buluşturdu.

Şırnak'taki askeri lojmana Kemer Belediyesi tarafından yapılan parkın açılışı için giden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün sosyal medyadaki sayfasından yayınladığı "Şırnak'tayım" mesajını gören, Kemer'de oturan Ezgi Yellice, "Başkanım benim nişanlımı da ziyaret edin. Günaydın" mesajı gönderdi.

Yellice'nin mesajı üzerine Başkan Mustafa Gül, ziyaretlerinin son gününde Şırnak merkezinden çıkarak Silopi'deki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gitti. Burada vatani görevini yapan Kemerli Musa Öge ile buluşan Başkan Gül, 3 aydır birbirini görmeyen nişanlı çifti görüştürmek için telefonla Ezgi Yellice'yi aradı. Telefonda kendisini tanıtan Başkan Gül, ardından "Nişanlın nerede görev yapıyordu" diye sordu. Sorunun üzerine Ezgi Yellice, "Başkanım Şırnak, Silopi'de görev yapıyor, yanına uğrayacaktınız" dedi. Belediye Başkanı Gül ise telefonu Musa Öge'ye vererek nişanlı çiftin görüşmesini sağladı. Görüşmenin ardından yaşananları Başkan Gül'ün sosyal medya hesabından izleyen Ezgi Yellice 3 ay sonra videoda da olsa gördüğü nişanlısı için Başkan Gül'e teşekkür etti.

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