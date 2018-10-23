Kemerli 102 bebeğe mevlit okutuldu

KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül'ün öncülüğünde hayata geçirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında son 6 ayda doğan 102 Kemerli bebek için mevlit okutuldu.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül'ün himayesinde hayata geçirilen 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında Kemer'de doğan bütün bebeklerin ailelerine 'hayırlı olsun' ziyareti yapılıyor ve bebeklerin ihtiyacına yönelik çeşitli hediyeler veriliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Kemer Belediyesi Hoşgeldin Bebek Projesi" adıyla marka tescili alan proje kapsamındaki ziyaretlerin bir çoğunu bizzat Neşe Gül gerçekleştiriyor.

HUZUR CAMİİ'NDE MEVLİT

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 2010 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında 8 yılda yaklaşık 2 bin bebeğin ailesi ziyaret edildi. Kemerli tüm bebeklere bir anne şefkatiyle yaklaşan Neşe Gül, onların sağlığı ve ihtiyaçlarıyla da yakından ilgileniyor. Proje kapsamında ayrıca yeni doğan bebekler için 6 ayda bir mevlit okutuluyor. Bu yılın ikinci mevlit etkinliği Kemer Huzur Camii'nde yapıldı. Kemer ilçesinde son 6 ay içinde doğan 102 bebeğin annesi ve yakınlarının katıldığı mevlitte çocukların sağlıklı büyümesi ve iyi bir geleceğe kavuşması için dua edildi.

'PROJEMİZ ÖRNEK OLDU'

Mevlide katılan anneler ve bebeklerle tek tek ilgilenen Neşe Gül, "Tüm bebeklerimize ve ailelerine sağlıklı ve bereketli bir ömür diliyorum. Ruhlarının güzelliği yüzlerine yansımış olan annelerimiz ve bebeklerimizle bir araya gelmek bizim için çok büyük mutluluk. Bebeklerimizin vatanımıza hayırlı evlatlar olmasını Allah'tan niyaz ederim. 'Hoş Geldin Bebek Projesi'ni Türkiye'de ilk uygulayan belediye Kemer Belediyesi'dir. Bu projenin marka tescili alması bizi çok mutlu etti. Eşim, ben ve tüm belediye personelimiz böyle anlamlı bir projenin öncüsü olmaktan ve örnek alınmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

ANNELERDEN TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan anneler de kendilerine gösterilen yakın ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e, eşi Neşe Gül'e ve Kemer Belediyesi personeline teşekkür etti.

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