Kemeraltı tarihi burada anlatılacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 'İzmir Tarih Projesi' kapsamında İzmirlilerin tarih ile ilişkisini güçlendirmek için Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Standı oluşturuyor. Konak Meydanı’ndaki stantta, İzmirliler başta olmak üzere, yerli ve yabancı ziyaretçilere, kentin tarihi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar tanıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem İzmirlileri hem de kente gelen yerli ve yabancı turistleri 'İzmir Kent Tarihi' ve 'İzmir Tarih Projesi' konusunda bilgilendirmek amacıyla, Konak Meydanı'nda bir stant kurdu. Geçici süre için konuşlandırılan bu prefabrik yapıda, görsel haritalama, video ve animasyonlar eşliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi bölgede yürüttüğü çalışmaların tanıtımı yapılacak.

MAKET ÜZERİNDE HARİTALAMA

Stant içinde yapılacak sunumda, İzmir'in tarihsel gelişimi ve bu süreçte kent merkezinde yaşanan değişimlerin anlatımı yer alacak. Sunumda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan İzmir Tarih Projesi'nin gerekçeleri, amaçları ve stratejileri ile kentte hangi boşluğu dolduracağı konularında da bilgilendirme yapılacak. Maket üzerine görsel haritalama tekniği kullanılarak, seyircinin bu anlatımları zihninde mekânsallaştırmasına katkı sağlanacak. Sunumun yabancı ziyaretçilere de hitap edebilmesi için farklı dil alternatifleri de olacak.

İZMİR TARİH PROJESİ

İzmir Tarih Projesi, İzmir’in tarihi kent merkezi olarak bilinen Kemeraltı ve çevresi kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanının koruma ve kullanma dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatıldı. Kadifekale, Antik Tiyatro, Agora, Stadyum, Altınyol ve Altınpark 1. derece arkeolojik sit alanları ile Varyant doğal sit alanını kapsayan yaklaşık 252 hektarlık bölge, 2007 yılında İzmir Büyükşehir ile Konak Belediyesi'nin girişimleri ve Bakanlar Kurulu kararıyla 5366 sayılı yasa kapsamında 'Yenileme Alanı' ilan edildi.

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