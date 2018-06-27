Kemeraltı'nda içmesuyu, atıksu ve yağmur suyu hatları yenilenecek

AŞIRI yağışlarda yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı Çarşısı'nda baskınlara yol açan yağmur sularının toplanıp, denize deşarj edilmesini sağlayacak terfi istasyonu inşaatını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi çarşıyı ve çevresini geleceğe taşıyacak projede şimdi de içmesuyu, atıksu ve yağmur suyu hatlarını yenileme çalışmalarına başlayacak. Bu yatırım için 28 Haziran 2018 Perşembe gecesinden itibaren bölgedeki trafik akışında da yeni düzenlemelere gidilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi değerlerinden biri olan Kemeraltı Çarşısı'nı geleceğe taşımak için hazırladığı projenin yapım çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiyor. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası karşısında kurulan terfi istasyonu inşaatı sürerken, diğer taraftan Fevzipaşa Bulvarı'ndan Kemeraltı'na girişi sağlayan 860-895 sokak ve Şehit Fethi Bey Caddesi'ndeki içmesuyu-atıksu hattı ve yağmursuyu hattı yenileme çalışmalarına başlanıyor. Proje, aşırı yağışlarda İkiçeşmelik ve yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı'nda baskınlara neden olan yağmur sularının terfi merkezinde toplanıp denize deşarj edilmesini sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı'nı 'kuşaklama' yöntemiyle yapılacak yağmur suyu hatları ve terfi merkezinin ardından, tarihi çarşının tüm sokaklarını kapsayan ve teknik altyapının tamamını yenileyen projelerin yapımına yönelik ihalelere çıkacak.

28 Haziran Perşembe gecesi başlayacak bu yatırım için bölgedeki trafik akışında da yeni düzenlemelere gidildi. 3 etap halinde uygulanacak projenin ilk etabı kapsamında, 28 Haziran ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında 860 Sokak'ta çalışma gerçekleştirilecek. Bu nedenle 853 Sokak'ın bir kısmı ve 860 Sokak trafiğe kapatılacak.

İkinci etap çalışmalar 16-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu dönemde Şehit Fethi Bey Caddesi'nin bir kısmı araç trafiğine kapatılacak. Birinci ve ikinci etap süresince Alsancak ve Çankaya yönünden gelen araçlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı kullanarak Mucibur Rahman Sokak'tan Kemeraltı'na giriş yapabilecek.

1-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında uygulanacak 3. etap çalışmalar kapsamında ise Fevzipaşa Bulvarı'nda bir şerit (Teknik durumun gerektirmesi halinde iki şerit) trafiğe kapatılacak. Fevzipaşa Bulvarı ile Şehit Fethi Bey Caddesi kesişimindeki hat deplasesi ise trafiğin etkilenmemesi için 1 gecede bitirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi çarşıyı ve çevresini geleceğe taşımak için oluşturduğu Kemeraltı projesinin ilk etabı olan 'Yağmursuyu Terfi Merkezi ile Fevzipaşa Bulvarı -Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesi'ni Kapsayan (Kuşaklama Hattı) Atıksu ve Yağmursuyu Hatlarının Yapılması' işi kapsamında önce alt yapı güçlendiriliyor. Bu çerçevede başlatılan 4.5 kilometrelik kuşaklama hattı (Yağmursuyu, içmesuyu, atıksu, elektrik) ve terfi merkezinin yapımı sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, İzmir'in bu tarihi bölgesinden gelen atıksular ve yağmur suları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası karşısında yapılan terfi merkezinde toplanacak. Geçen ocak ayında başlanan çalışmalar 1 yıl içinde tamamlanacak.

BAŞTAN SONA YENİLENECEK

Kemeraltı Çarşısı'ndaki atıksu ve yağmur sularının, henüz betonarme imalat yokken taş veya tuğladan kagir imalat olarak yapıldığı ve tonoz galeriler aracılığıyla toplandığı biliniyor. Dolayısıyla bölgedeki kanal ve yağmur suları 'bütünleşik sistem' olarak çalışıyor. Yıllar içerisinde Kemeraltı geliştikçe kanal ve yağmur suyu hattına ilaveleri yapılsa da, tarihi çarşının atık su yapısı şimdi baştan sona yenileniyor. Proje çerçevesinde kanal ve yağmur suları ayrı toplanarak yağışlı havalarda yaşanan su birikintilerinin önüne geçilecek. Kemeraltı Çarşısı'nda yeniden oluşturulacak alt yapı kapsamında, mevcut içme suyu sistemi de baştan sona yenilenecek.

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