Kemeraltı Çarşısı’nda yılbaşı alışverişi başladı

YENİ yılı evde kutlayacak olan İzmirliler, yılbaşı alışverişi Kemeraltı Çarşısı’nı tercih etti. Yılbaşı ağaçlarından yeni yıl süslemelerine, çerezden tombalaya kadar bir çok malzeme, alışveriş sepetlerini doldurdu.

Yeni yıl alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenler Kemeraltı Çarşısı'na gitti. Yılbaşı için en çok tercih edilen ürünlerden olan yılbaşı ağaçları ve yeni yıl süslemelerinin yanı sıra çerez ve tombala da en çok satılanlar arasında yer aldı. Yılbaşı ağaçları, boyutlarına göre 17.50 TL’den 350 TL’ye kadar alıcı buluyor. Beyaz ve simli ağaçlar ise ortalama 200 TL’den satılıyor. Yılbaşı ağaçlarının yanında, yılbaşı süsleri için gerekli olan malzemelerden yeniyıl ışıkları ortalama 15 TL’den satılırken, silikon yeni yıl ışıkları ise 50 TL’den satışa sunuluyor. Paket süslerin fiyatları 5- 8 TL arasında değişiyor. Yılbaşı şapkaları ortalama 3 TL, konfeti 7 TL, simler 4-5 TL, tombala 5 TL, kar spreyleri ise 5 TL’den satılıyor.

Karışık çerezin fiyatı içeriğine göre yarım kilo için 8.50 -30 TL arasında değişiyor. Çerezlerin kilo fiyatları ise ortalama badem 70 TL, Antep fıstığı 70 TL, leblebi 18 TL, yer fıstığı 15 TL, fındık 36 TL, ay çekirdeği 18 TL, ceviz içi 58 TL, kabak çekirdeği 24 TL, kaju 90 TL.'den satılıyor. Yeni yıl yaklaşmasına rağmen satışların durgun olduğunu belirten kuruyemiş satıcısı Fehmi Saltık, "Vatandaş daha çok evinde bulunsun diye çerez alıyor. Yeni yıl alışverişi yapan çok insan kalmadı artık. Genellikle içinde kaju ve badem olmayan karışık çerezler tercih ediliyor" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN NOEL BABA KOSTÜMLERİ

Kemeraltı Çarşısı’nda yılbaşı alışverişi için en çok tercih edilen ürünlerden biri de çocuklar için satılan Noel baba kostümleri oldu. Yılbaşı gecesini daha renkli geçirmek isteyen aileler, 12 aylıktan 7 yaşa kadar çocuklar için satılan Noel baba kostümlerini tercih ediyor. Kostümlerin fiyatları ise 20- 25 TL arasında değişiyor.

Melis KARAKUZULU- Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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