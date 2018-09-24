BUĞDAY, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle yapılan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayında sofraları tatlandırıyor.

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda aşure bereketi yaşanıyor. Malzemelerinin bolluğuyla bilinen aşure tatlısı, 1 kilo buğdaydan yapıldığında kullanılacak ürünlerin seçimine göre fiyat değişiklik gösterse de ortalama 40- 80 TL’ye mal oluyor.

Milyonlarca Müslüman tarafından 11 Eylül'de idrak edilmeye başlanan Muharrem ayı, 10 Ekim'de bitecek. Bu ay içinde yapılan ve eşe dosta dağıtılan aşure alışverişi nedeniyle Kemeraltı Çarşısı hareketlendi. Pişirecekleri aşurenin malzemelerini çarşıdaki baharatçılardan alanlar daha ucuza mal ediyor. Kemeraltı esnafı, "Aşure malzemeleri bulunur" yazılı pankartları ile müşteri tezgaha davet ediyor. Yarım kilo ve 1 kilo buğdaydan yapılacak aşureler için pratik yöntemler geliştiren esnaf, malzemeleri küçük paketlerde de satışa sundu. Yarım kilo ve 1 kiloluk aşure için kullanılan malzemelerin gramlık paket fiyatları bakla 2-3 TL, susam 3 TL, buğday 3 TL, kuru üzüm 5 TL, kuru incir 5 TL, bulgur 4 TL, fındık 5- 7 TL, ceviz 5- 7 TL, tarçın 4 TL, Hindistan cevizi 3 TL, kavrulmuş fıstık 4 TL, antep fıstığı 8 TL. Kilo üzerinden satışı yapılan malzemelerin fiyatları ise, kuru fasulye 20- 25 TL, nohut 12- 15 TL, kuru kayısı 18 TL arasında değişiyor.

AŞUREYİ LEZZETLENDİREN PAHALI MALZEMELER

35 yıldır baharatçılık yapan 49 yaşındaki Oğuz Satıcı, içilebilen saf gül suyunun aşurenin lezzetini artırdığını belirterek, "Umut ediyoruz ki bu ay çok bereketli geçecek. Uzun yıllardır aşure zamanı Kemeraltı Çarşısı hareketlenir. Nohut, fasulye, mercimek gibi malzemeleri genellikle evde bulunduran ev kadınları, 45- 50 TL civarında tutan diğer malzemeleri bizlerden temin ediyor. Aşureyi güzelleştiren pahalı olan malzemeler. Üzerine çam fıstığı, fındık kırığı, nar koyarlarsa lezzeti çok güzel olur. İçilebilen saf gül suyu kullananlar da var, o da aşurenin lezzetini arttırıyor" dedi. Ortalama 25 aşure malzemesi sattıklarını belirten baharatçı Fatih Pamukçu(39) ise "Satışlarımız bir ay boyunca devam edecek. Şu an aşure malzemelerine talep çok yüksek, bu geleneğin devam etmesi için büyüklerin gençlere aşure yapımını öğretmesi gerekiyor. Ev kadınları genelde evde olan malzemelere ek olarak ortalama 50- 60 TL’lik alışveriş yapıyor. Aşure şekeri, Hindistan cevizi gibi süsleme malzemeleri nadiren tercih ediliyor" dedi.

İZMİR, ()

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