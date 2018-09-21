Kemer takmayan ve telefonla konuşan sürücülere cezai işlem

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum),() - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, İçişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye’de başlatılan emniyet kemeri uygulaması şehir merkezinde başlatıldı. Bu kapsamda kemer takmayan ve telefonla konuşan sürücülere ceza kesiliyor.

İçİşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile Türkiye genelinde emniyet kemeri takmayan, araç kullanırken cep telefonu ile konuşan ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullananlar takibe alındı. Osmancık’ta şehir merkezinde polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Bakanlık talimatı ile trafik polislerinin yanı sıra tüm asayiş ve sivil polis ekipleri de bu konu üzerinde yetkilendirildi. Şehir merkezinde birçok noktada yapılan uygulamaların yanı sıra tüm polislerde görev başında olsun veya olmasın araç kullanırken cep telefonu ile konuşan, emniyet kemeri takmayan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücülerin plakalarına cezai işlem uygulayabilecek.

Uygulamanın amaca ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 80’inde emniyet kemeri takılı olanların hayatta kalmaları veya yaralanmadıkları tespit edilmiş olmasıdır. Yapılan uygulamalar vatandaşlara ceza yazmaktan ziyade can güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yapılıyor. Bu uygulamalar özellikle şehir merkezinde sıklaştırılarak emniyet kemeri takmayan, araç kullanırken cep telefonu ile konuşan, abart egzozlu araçlar, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden sürücüler ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere müsamaha gösterilmeyecek ve gerekli cezai işlem uygulanacak.