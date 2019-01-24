Kemer'in zirvesinde kar keyfi

KEMER, () - KEMER Belediyesi'nin yarıyıl tatili hediyesi olarak düzenlediği teleferikle Tahtalı Dağı gezisine katılan öğrenciler ve velileri gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kemer Belediyesi'nin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle velilerine yönelik olarak düzenlediği Olimpos Teleferik ile Tahtalı Dağı gezisi yoğun ilgi gördü. 21 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'a kadar sürecek gezinin ilk 2 gününde 1000'e yakın veli ve öğrenci Tahtalı Dağı'nda eğlenme fırsatı buldu.

GÜL'E TEŞEKKÜR

Çoğu ilk kez Tahtalı Dağı'na çıkan ve ilk kez kar gören öğrenciler kartopu oynadı, karda kaydı ve kardan adam yaptı. Öğrencilerle velileri, "Yarıyıl tatilinde çok güze vakit geçiyoruz. Bu geziyi düzenleyen Kemer Belediyesi'ne ve Başkanımız Mustafa Gül'e teşekkür ediyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de "Öğrencilerimizin başarılarını teşvik için sömestir tatilinde Kemer ilçemizin zirvesine gezi düzenledik. Etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza ve velilerine teşekkür ediyoruz. Umarım iyi eğlenmişlerdir. Tüm öğrencilerimize ikinci dönemde ve öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

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