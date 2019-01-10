Kemer Hollanda'da tanıtılıyor

KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinin tarihi ve turistik yerleri Hollanda'da 49'uncusu düzenlenen Utrecht Turizm Fuarı'nda Kemer Belediyesi, KETAV ve KETOB işbirliğiyle açılan stantta tanıtılıyor. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "İlçemize gelen Hollandalı turist sayısını artırmak için çok sayıda turizmciyle birlikte fuarda yer alıyoruz" dedi.

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Hollanda Utrecht Turizm Fuarı'nda Türkiye, Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin 30'a yakın kurum ve kuruluşun katılımıyla açtığı 650 metrekarelik bölümle en büyük katılımcı oldu. Fuarın Türkiye bölümünde Kemer Belediyesi, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) işbirliğiyle Kemer standı da açıldı. Fuara bizzat katılan Kemer Belediye Başkanı ve KETAV Başkanı Mustafa Gül, turizmcilerle birlikte Kemer'in tarihi, turistik yerlerini ve tesislerini tanıtıyor.

'HOLLANDA'YA ÖZEL BİR ÖNEM VERİYORUZ'

Fuarın çok verimli geçtiğini kaydeden Başkan Mustafa Gül, "İlçemizi tanıtmak ve turizmimize katkı sağlamak amacıyla Utrecht Turizm Fuarı'nda bulunuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un himayelerinde açılan Türkiye standında Antalya'dan sadece Kemer ve Alanya ilçeleri yer alıyor. Seçim arifesinde olmamıza karşın 'Turizm olmadıktan sonra Kemer'de belediye başkanlığı yapmamızın da bir anlamı yok' düşüncesiyle ben ve ekibim bu fuara katılım sağladık. Bir uçak dolusu otel sahibi ve turizmcilerimizle beraber buraya kadar geldik. Geçen yılki turist rakamlarına baktığımız zaman en çok turist artışı sağladığımız bölgelerden birinin Hollanda olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Kemer Belediyesi olarak Hollanda fuarına özel bir önem veriyoruz. Buradan bütün hemşehrilerime ve turizmcilere sevgi ve saygılarımı sunarken, 2019 yılında iyi bir turizm sezonu geçirmemizi diliyorum" dedi.

KEMER HEYETİ TEMASLARDA BULUNDU

Fuarda bazı temaslarda bulunan Başkan Gül ve beraberindeki heyet, TUI yetkilisi Göksal Kaynak'ı ve Corendon yetkilisi Yıldıray Karaer'i stantlarında ziyaret etti. Hollanda İşadamları Derneği Başkanı Aziz Zeyrek başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı turizmci de Kemer standını ziyaret ederek bilgi aldı.

FUARA 100 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

125 ülkeden 1150 standın yer aldığı fuar 13 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Fuarı 100 binden fazla sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Geçen yılki fuarı 105 bin kişi ziyaret etmişti.

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