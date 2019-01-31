Kemer EMITT'te tanıtılıyor

ANTALYA, () - KEMER Belediyesi, İstanbul'da açılan 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) stant açarak ilçeyi tanıtıyor. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “9'uncu kez katıldığımız EMITT, ilçemizin tanıtımına ve turizmine çok önemli katkı sağlıyor" dedi.

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT 2019 İstanbul TÜYAP'ta açıldı. Fuarda Kemer Belediyesi, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ile Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği(KETOB) işbirliğiyle ilçenin tanıtıldığı stant yer alıyor. Standın açılışı, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, KETOB Başkanı Şener Gürler ve bölge turizmcileri tarafından yapıldı.

KEMER 9'UNCU KEZ KATILDI

KETAV Başkanı da olan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül; fuarın çok verimliği geçtiğini vurguladı. Başkan Gül, “EMITT dünyadaki en büyük ilk 4 fuar arasında yer alıyor. Hem ülkemiz hem de ilçemiz açasından çok önemli bir fuar. 110 ülkeden 7 bin katılımcının olduğu bir fuar. Sektör temsilcileri, ülkemizin ve bölgelerimizin turizm pazarına tanıtılması için büyük bir gayret içindeler. Kemer Belediyesi olarak 9 yıldır stant açıyoruz" dedi.

'BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL'

Türkiye'nin, Antalya'nın ve Kemer'in turizm sektöründe yeni bir atak içinde olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Gül, şunları kaydetti:

"2018 yılında Antalya'ya 13,5 milyon turist, ülkemize 39 milyon turist gelmesi bu konuda ülkemizin ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Antalya'ya gelen 13,5 milyon turistin 5 milyonunu Kemer ilçemize almakla büyük bir mutluluk yaşadık. 2017 yılında da Antalya'ya gelen 10 milyon turistin 4 milyonunu Kemer'e almıştık. Turist sayısını artıran en büyük etken Rus turist sayısındaki yükselme oldu. 2017 yılında ilçemize gelen Rus turist sayısını 1 milyon 400 bine ulaştırdık. 2018 yılında da Antalya'ya gelen 4 milyon turistin yaklaşık 2 milyonunu Kemer'e aldık. Kemer turizmindeki bu yükseliş tesadüf değildir. Doğasıyla, tarihiyle, tesisleriyle kaliteli hizmet veriyoruz. Belediye olarak da turizme iyi yatırımlar yapıyor ve bunun meyvelerini alıyoruz."

'İÇ TURİZMDE DE İDDİALIYIZ'

İç turizme de değinen Mustafa Gül, "Biz yerli turiste de çok önem veriyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. 2009 yılında göreve geldiğimizde Kemer'e gelen turistlerin içindeki yerli turist payı yüzde 5'ti. Bu oranı yüzde 35'e çıkardık. Bu artıştaki en büyük katkılardan birini EMİTT Fuarı sağlamıştır. EMİTT Fuarı, Berlin'de ve Moskova'da yapılan fuarlar kadar heyecan veren bir fuardır. Fuarda seyahat acenteleri ile tek tek görüşüp yerli turist sayısını da artırmak için çalışacağız. Yerli misafirlerimize erken rezervasyonu öneriyoruz. 2019 yılında da hedeflerimiz büyük. 2019 yılının turizmde altın yıl olmasını bekliyoruzö diye konuştu.

YOĞUN ZİYARET TRAFİĞİ

Başkan Gül, fuarda ilk olarak Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşmeler gerçekleştirirken ardından çeşitli il ve ilçeler ile seyahat acentelerinin stantlarını ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Bu arada, çeşitli televizyon ve radyo kanalları ile röportajlar gerçekleştiren Başkan Gül, yeni turizm sezonundan beklentilerini anlattı.

FOTOĞRAFLI