Kemer'e yeni arıtma tesisi

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Kemer ilçesinde altı arıtma üstü yaşam alanı ve açık hava tiyatrosu şeklinde tasarlanan atık arıtma tesisi kurmak için çalışmalara başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2014 tarihinde sorumluluk alanına dâhil olan Kemer atıksu arıtma tesisinin yetersiz kalmasının öngörülmesi üzerine yeni arıtma tesisi projesi hazırlandı. Yeni tesis kapasitesi günde 100 bin m3 ön arıtma ünitesi ve günde 50 bin m3 ileri biyolojik arıtma ünitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Böylece yeni tesis ilk etapta 160 bin kişiye eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek. Ayrıca nüfus artışı göz önünde bulundurularak, gelecekte sadece membran ilavesi ile kapasitesi iki katına çıkarılabilecek ve 320 bin kişilik nüfusa hizmet verebilecek.

ALTI ARITMA ÜSTÜ SOSYAL TESİS

Teknik ayrıcalıklarının yanı sıra Yeni Kemer Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, çevreci ve sosyal yaklaşımı ile örnek olacak niteliklere sahip. Projede tesisin koku giderme ünitelerinin bulunduğu alanın üzeri yeşil alan, spor ve sanat tesisleri ve açık hava tiyatrosu olacak şekilde tasarlandı. Tesisin alt tarafı arıtma üst tarafı yaşam alanı olacak.

2071 YILINA KADAR HİZMET VERECEK

Projenin Kemer'in arıtma ihtiyacını 2071 yılına kadar karşılamasını bekleniyor. Arıtma tipi açısından 'Azot ve Fosfor Giderimli İleri Biyolojik Arıtma Prosesi'ne sahip olan yeni tesisin tamamlanması ile bölgede bulunan Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi devre dışı bırakılarak buraya gelen atık su şebekesi de yeni tesise aktarılacak, böylelikle daha sağlıklı bir arıtma hizmeti verilebilecek.

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