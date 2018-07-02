Kemer'e kent parkı yapılıyor

Levent YENİGÜN/KEMER, () - KEMER Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısında ilçeye kent parkı yapılması kararlaştırıldı. Mecliste ayrıca Turizm Pazarı'nın durumu da görüşüldü.

Kemer Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı bir gün erkene alınarak, Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda yapıldı. Gündem öncesi konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gül, meclisin bir gün erkene alınmasının nedeninin bugün Kemer'de Rusya Büyükelçisi ve yarın Ankara'da Almanya büyükelçileriyle yapacağı toplantılardan dolayı olduğunu söyledi. Başkan Gül, iki ülkenin de bölge turizmi için en önemli ülkeler olduğunu bu nedenle bu görüşmelerin ilçe için değerinin farkında olduklarından dolayı meclis toplantısını bir gün öne aldıklarını kaydetti.

KENT PARKI YAPILACAK

Gündemin 9'uncu maddesinde yer alan ilçe merkezindeki Olbia Park'ın yeni bir düzenleme yapılarak kent parkı niteliğinde kullanım alanı oluşturulması konusunda İmar Komisyonu'nun raporunun görüşüldü. Başkan Gül, her yerde olduğu gibi Kemer'de de bir kent merkezi oluşturulmasının gerektiğini belirterek, bu nedenle de park içerisine seyir terası da dahil olmak üzere çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Madde meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Ak Parti grubu çekimser oy kullandı.

Gündemin 11'inci maddesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde salı günleri kurulan Turizm Pazarı'nın eski yeri olan Deniz Caddesi üzerine taşınması, ayrıca perşembe günleri Yeni Mahalle Ahmet Çavuş Caddesi üzerine Turizm Pazarı kurulması ile ilgili konuşan Başkan Mustafa Gül, Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçe merkezinde Liman Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Deniz Caddesi'nin bir kısmının Büyükşehir'e geçtiğini ve bu nedenden dolayı pazar yerini değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Başkan Gül, değişimden sonra salı günleri Turizm Pazarının Ahmet Çavuş Caddesi üzerine açılmaya başladığını ve alanın büyüklüğünden dolayı pazar esnafına yerlerin 5 metrekare olarak verildiğini belirtti. Salı pazarının yeniden eski yerinde açılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararın ardından alanın 5 metrekarelik yere uygun olmaması nedeniyle bir sezonluk da olsa Ralli Alanı'nın da Turizm Pazarı'na dahil edilmesi için Büyükşehir'e yazı yazdıklarını kaydeden Başkan Mustafa Gül, olumsuz yanıt gelirse gelen talepler nedeniyle hem perşembe, hem de salı günü pazarın açılması için konuyu Plan ve Bütçe Komisyonu'na göndermek istediklerini belirtti. Başkan Gül, komisyonun yapacağı çalışma ile esnafın ve Kemerlilerin yararına hangisinin olacağının tespit edileceğine emin olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili söz alan Ak Parti Meclis Üyesi Ramazan Aslancan, komisyona gerek olmadığını, Ak Parti meclis üyeleri olarak Büyükşehir'e yollanan yazının takipçisi olacaklarını ve en kısa zamanda bu konuyu netliğe ulaştırarak tek Turizm Pazarı'nın Deniz Caddesi üzerine kurulmasını sağlayacaklarını aktardı.

Madde tek pazar yeri için oybirliğiyle kabul edildi.

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