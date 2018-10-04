Kemer'e 4 yeni kardeş şehir

KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesi Ukrayna'nın Yuzhny, Beyaz Rusya'nın Mogılev, Macaristan'ın Kermend ve Gürcistan'ın Kobuleti şehirleriyle kardeş oldu. Yuzhny kentinde düzenlenen protokol imza törenine Başkan Mustafa Gül'ü temsilen Belediye Meclis Üyesi Cumali Afşin katıldı. Törenden sonra Yuzhy kentinde Kemer adına yapılan parkın açılışı da gerçekleştirildi.

Turizmin önemli merkezlerinden Kemer ilçesinin uluslararası alandaki etkinliği Kemer Belediyesi'nin çalışmalarıyla her geçen gün artıyor. Kemer; Ukrayna, Macaristan, Gürcistan ve Beyaz Rusya'dan 4 kentle daha kardeş şehir oldu. Ukrayna'nın Yuzhny, Beyaz Rusya'nın Mogılev, Macaristan'ın Kermend ve Gürcistan'ın Kobuleti kentlerinin belediye yetkilileriyle Kemer Belediyesi arasındaki işbirliği protokolü Yuzhny kentinden düzenlenen törenle imzalandı. Törene; Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül adına Belediye Meclis Üyesi Cumali Afşin, Yuzhny Belediye Başkanı Novatskıy V.N., Körmend Belediye Başkanı Bebeş İştvan Geyza, Kobuleti Belediye Başkanı Davıt Verulıdze ve Mogilev Kamu Hizmetleri Genel Müdürü Verasko A.V. katıldı.

GENİŞ ÇAPLI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Kemer'e 4 yeni kardeş kent daha kazandıran protokolle Kemer, Yuzhny, Mogilev, Kermend ve Kobuleti şehir sakinleri arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi, ticaret, bilim, teknoloji, kültür, spor, eğitim, sağlık, kentsel gelişim ve çevre koruma konularında işbirliği yapılması ve karşılıklı heyetler gönderilmesi karara bağlandı.

UKRAYNA'DA KEMER PARKI AÇILDI

Protokol töreninin ardından Ukrayna'nın Yuzhny kentinde Kemer adına yaptırılan parkın açılışı gerçekleştirildi. 5 kentin belediye yetkililerinin katıldığı açılış töreninde bu ülkelerin halk danslarından örnekler sunuldu. İmza töreninin ve açılışın çok verimli geçtiğini kaydeden Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cumali Afşin, katkısı olan herkese teşekkür etti.

GÜL: BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR

Ukrayna'dan Kemer'e dönen Cumali Afşin, protokol töreni ve açılış anısına verilen plaketi Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e sundu. Başkan Gül, "Kemer ilçemizi 4 kardeş şehre daha kavuşturmanın mutluğunu yaşıyoruz. Kardeşlik protokolünün hayırlı olmasını dilerken yeni kardeşlerimize selamlarını sunuyorum. Yuzhny kentinde Kemer adına bir park yapılması da bizi onurlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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