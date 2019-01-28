Kemer Devlet Hastanesi yeniden hizmette

ANTALYA, () - HORTUMDA zarar gören Kemer Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan ve hastaları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, hastanenin bugün yeniden hizmet vermeye başladığını söyledi.

Ünal Hülür, batı ilçelerini etkisi altına alan yağmur, fırtına ve hortum sonrası Kemer Devlet Hastanesi'nin büyük zarar gördüğünü kaydetti. Isıtmayı sağlayan gazın kapatılması ve camların kırılması nedeniyle hastaların tahliyesine karar verildiğini hatırlatan Hülür, "Olayın gerçekleştiği 24 Ocak günü müdürlüğümüz teknik ekipleri hastaneye ulaşarak yerinde değerlendirme yaptı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Naim Ata ile Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü teknik ekipleri hastanede incelemelerde bulundu. Hastanenin poliklinik hizmetleri durdurulmuş olup o günden bu yana sadece acil servis hizmeti devam etmekte iken yoğun çabalarımız ve çalışmalarımız sonrasında bugün poliklinik hizmetleri başladı" dedi.

Kırılan camların onarıldığını, hasar gören yerlerun yapıldığını, temizlik işlerinin tamamlandığını aktaran Hülür, "Çevre düzenlemesi ve çatı izolasyon çalışmaları devam ediyor. Havalandırma sistemleri, bilgi işlem, elektrik vb konularda ekipler aralıksız çalışıyor. Bugün itibariyle poliklinik hizmetleri ve yataklı servis hizmete açıldı. Hastane personelimiz görevlerinin başında. Ameliyathane ve yoğun bakım birimlerindeki çalışmalar ise halen devam ediyor, en kısa sürede bu bölümleri de hizmete açacağız" dedi.

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